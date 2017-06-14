Самолет со сборной Португалии по футболу и ее тренерским штабом приземлился в среду в международном аэропорту Казани.

Сборная Португалии вышла из специального выхода в терминале казанского аэропорта. На выходе команду и тренерских штаб уже ожидал автобус, который доставит их в гостиницу, передает ТАСС.

В составе португальской команды прибыл и нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Знаменитый португалец является самым титулованным игроком своей национальной команды. За вою карьеру он четыре раза выигрывал лигу чемпионов, становился чемпионом Европы, четырежды получал «Золотой мяч», два раза выигрывал чемпионат Испании и три раза – Англии. Кроме этого, Роналду является обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная Португалии попала в группу А, где также находится сборная России. Матч Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе «Спартак».