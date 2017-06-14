Коровы до смерти затоптали профессора-мультимиллионера в Британии
Профессор Оксфорда и бизнесмен Брайан Беллхауз скончался из-за того, что его затоптало стадо коров. Животные набросились на восьмидесятилетнего мужчину утром в понедельник, когда он проходил мимо деревенской церкви в Гестлинге.
Как уточняет Independent, крики Беллхауза услышали местные жители. Они оперативно вызвали скорую помощь и полицию, но спасти профессора не удалось.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей и пытаются выяснить, что стало причиной поведения животных. Проверку проведут и в отношении хозяина стада, который оставил коров без присмотра.