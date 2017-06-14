Повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов — до 1%–1,25%, не изменит планы РФ по размещению еврооблигаций на сумму $3 млрд. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет. Планы по заимствованию на зарубежных рынках $3 млрд сохраняются», — сказал он

По его словам, зарубежные инвесторы должны проявить интерес к размещаемым ценным бумагам.

Сегодня ФРС США во второй раз за год повысила процентную ставку.