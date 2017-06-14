После выборов 2016 года около 4,5 тыс. глав и членов участковых избирательных комиссий покинули свои посты. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в среду с интервью телеканалу «Дождь».

«По итогам выборов мы добились, чтобы многие были уволены. У нас 4,5 тысяч ушли руководителей и членов участковых комиссий, многие руководители территориальных комиссий», — цитирует Памфилову ТАСС.

Причиной увольнения сотрудников стала их неудовлетворительная работа во время выборов.

Памфилова добавила, что с учетом того, что в России свыше 90 тыс. участковых избирательных комиссий, 4,5 тыс. — это не такая большая цифра.

Выборы в Госдуму проходили 18 сентября 2016 года.