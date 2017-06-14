Решение сената США ужесточить антироссийские санкции неадекватно, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нынешняя позиция сената неадекватна», — сказал сенатор журналистам в среду.

По его словам, налицо «порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее «искомого» результата, диктует необходимость следующего». Причем следующий шаг оказывается куда более жестким, но не более эффективным.

Косачев также отметил, что окончательно говорить об ужесточении санкций пока рано — это лишь первое из трех решений, которые необходимы для вступления закона в силу.