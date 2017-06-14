Повышение ставки ФРС на 25 базисных пункта до 1–1,25% не приведет к оттоку капиталов из России, российская валюта остается привлекательной для инвесторов. Об этом сообщил в среду министр финансов Антон Силуанов, комментируя повышение ставки американским финансовым регулятором.

«Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала», — приводит слова Силуанова «Интерфакс».

По мнению министра, из-за того, что у России позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет — рисков для оттока капитала нет.

«Рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных», — добавил министр.