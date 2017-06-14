У владельцев карт Сбербанка могут возникнуть трудности при онлайн-оплате услуг, пишет агентство ТАСС.

«Поступают сообщения о трудностях при оплате покупок через интернет, когда для оплаты требуется пароль», — заявили в колл-центре.

Напомним, 9 июня в работе кредитной организации произошел технический сбой. Клиенты не могли снять наличные деньги или воспользоваться услугами банка через интернет.

Сбой затронул менее 10% операций по картам.