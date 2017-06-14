После операции на бедре состояние раненного при стрельбе в Виргинии конгрессмена Стива Скалиса ухудшилось до критического. Об этом сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на данные больницы, в которой находится конгрессмен.

«Он перенес операцию, его состояние оценивается как критическое», — рассказали медики.

Ранее сообщалось, что врачи проводят операцию на бедре Скалиса, его состояние оценивалось как стабильное.

Стрельба произошла в среду, 14 июня, в городе Александрия, где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили шесть человек. Нападавший позже скончался в больнице.