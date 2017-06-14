Несовершеннолетний житель Москвы, распыливший газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции 12 июня, останется под стражей еще на два дня.

«Срок задержания продлить на 48 часов», — цитирует ТАСС решение Басманного суда столицы.

Уточняется, что инцидент произошел на Тверской улице. Боец ОМОНа получил ожог глаза, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что подросток ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. Он заканчивает 11-й класс и собирается поступать в вуз.