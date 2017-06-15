История в датах: 15 июня
15 июня 1931 года было принято постановление о строительстве московского метрополитена. Работы начались уже в январе 1932 года, а первая линия метро «Сокольники» — «Парк культуры» открылась в 1935 году
15 июня 1985 года во время экскурсии в «Эрмитаже» 48-летний литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой и порезал ножом картину кисти Рембрандта «Даная». Ее реставрация заняла 12 лет. На снимке – картина в реставрационной мастерской Государственного Эрмитажа
15 июня 1954 года в швейцарском Базеле был основан Союз европейских футбольных ассоциаций, сегодня известный всем как UEFA
15 июня 2002 года американский канатоходец Ник Валленда стал первым человеком, прошедшим по канату над Ниагарским водопадом. На то, чтобы пройти 550 метров по тросу, натянутому на высоте 50 метров, Валленде потребовалось примерно 30 минут