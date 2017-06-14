На месте сгоревшего дома Игоря Зенкова в подмосковном поселке Кратово Раменского района найдены останки человека. По предварительным данным, это может быть тело Светланы Герцевой, матери Зенкова, который вечером 11 июня расстрелял четырех человек.

Об этом в среду сообщает Следственный комитет России по Московской области.

Как уточняется в сообщении, специалистам удалось обнаружить костный фрагмент с признаками термического воздействия. Он оказался на месте, где ранее находилась комната пожилой женщины.

Следователями была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая сравнит ДНК фрагмента с ДНК Зенкова.

Ранее правоохранительные органы безуспешно пытались разыскать 80-летнюю мать Зенкова, которая, по словам соседей, жила вместе с ним.