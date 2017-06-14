Сенат США большинством голосов одобрил законопроект о расширении санкций против России.

Теперь проект закона рассмотрит палата представителей конгресса и, в случае одобрения, его рассмотрит глава страны.

Предложенные антироссийские ограничительные меры подразумевают сокращение максимального срока рыночного финансирования банков РФ, находящихся под санкциями, до 14 дней и предприятий нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.