Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» получил главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Исполнитель главной роли в картине Александр Яценко был удостоен звания лучшего актера. По словам режиссера, в сентябре «Аритмия» выйдет в российский прокат, сообщает ТАСС.

Звание лучшей актрисы присуждено Инге Оболдиной, которая сыграла тюремную надсмотрщицу с прекрасным голосом в мелодраме Кирилла Плетнева «Жги!».

Торжественная церемония награждения лауреатов вечером в среду проходит в Зимнем театре Сочи.