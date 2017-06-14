«Аритмия» Бориса Хлебникова получила Гран-при «Кинотавра»
Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» получил главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
Исполнитель главной роли в картине Александр Яценко был удостоен звания лучшего актера. По словам режиссера, в сентябре «Аритмия» выйдет в российский прокат, сообщает ТАСС.
Звание лучшей актрисы присуждено Инге Оболдиной, которая сыграла тюремную надсмотрщицу с прекрасным голосом в мелодраме Кирилла Плетнева «Жги!».
Торжественная церемония награждения лауреатов вечером в среду проходит в Зимнем театре Сочи.