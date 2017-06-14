Американский президент Дональд Трамп будет исходить исключительно из интересов жителей США в вопросах восстановления отношений с Россией. Об этом в среду, 14 июня, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа», — сказал он на слушаниях в палате представителей.

Один из законодателей также поинтересовался, нет ли у США желания привести отношения к перезагрузке. По словам Тиллерсона, сейчас нельзя что-то перезагрузить.

«Мы находимся там, где мы находимся», ­— отметил он.