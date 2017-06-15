По данным Генеральной прокуратуры РФ, с начала года 208 социальных объектов по всей России были сданы в эксплуатацию с недоделками или без соответствующей документации. Нередко при возведении одного здания нарушался целый букет законов. Всего в ходе проверки недавно построенных больниц, спортивных и детских образовательных учреждений нашли 1,4 тыс. нарушений федерального законодательства. По мнению экспертов, такие здания нередко представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Проверка проводилась по поручению президента России Владимира Путина. Осенью прошлого года активисты Общероссийского народного фронта пожаловались главе государства, что многие соцобъекты в регионах построены, но не введены в эксплуатацию или работают, несмотря на строительные недоделки. Президент поручил проверить все недавно сданные в эксплуатацию соцобъекты до 1 июня 2017 года.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что здания действительно нередко возводятся с нарушениями первоначального проекта, а сдаются в эксплуатацию без пожарной сигнализации, систем вентиляции и работающих лифтов.

— В 2016 году в Орле был введен в эксплуатацию параклинический комплекс Детской областной клинической больницы. В акте о вводе здания было написано, что все работы выполнены согласно утвержденному проекту и к объекту претензий нет. Однако здание оказалось проблемным. 8 февраля этого года был проведен осмотр, в ходе которого выяснилось, что отдельные виды работ провели некачественно либо их вообще не было. В частности, козырек над главным входом был сделан с отклонениями от проекта. Он протекал и провисал. В здании в полном объеме не провели электропроводку и не наладили систему вентиляции. Но главное — там не была смонтирована пожарная сигнализация. В случае пожара посетители клиники, а среди них много детей, подвергались бы смертельной опасности, — рассказали «Известиям» в прокуратуре Орловской области.

Похожие недоделки были обнаружены после реконструкции в здании Орловского государственного академического театра имени Ивана Тургенева.

В Димитровграде Ульяновской области в январе прошлого года городские власти приняли в эксплуатацию здание спортивно-оздоровительного комплекса местной спортшколы.

— В ходе проверки выяснилось, что здание было сдано в эксплуатацию без заключения Госстройнадзора, как того требует закон, — рассказал «Известиям» прокурор Димитровграда Игорь Силантьев. — Кроме того, была обнаружена некачественная теплоизоляция стен, гидроизоляция полов в санузлах и протечки кровли. Прокуратура подала в суд на администрацию города и выиграла иск. Суд постановил в течение двух месяцев устранить недостатки. Этот срок еще не истек.

Проблемы с качеством строительства соцобъектов были зафиксированы по всей стране. В Горно-Алтайске министерство регио­нального развития Республики Алтай разрешило эксплуатацию пристройки к детской больнице. Но здание до сих пор не используется по назначению — в нем нет запроектированных систем вентиляции и кондиционирования. В Сургуте городская администрация разрешила ввод в эксплуатацию детсада, несмотря на отсутствие заключения о его соответствии техрегламен­там и проектной документации.

— Соцобъекты сдаются в эксплуатацию с недоделками годами, — сообщила «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина. — Проблема в том, что за такой производственный брак никого серьезно не наказывали. Максимум, что грозит подрядчикам за несоблюдение сроков и финансовых обязательств — это небольшой штраф, выговор или другие дисциплинарные взыскания. Строители обычно говорят, что им не хватает финансирования. Но в этом-то главная причина. Они не умеют грамотно рассчитывать стоимость грядущего проекта. В итоге начинаются проблемы при его реализации и корректировки, которые нередко обходятся госбюджету в копеечку.

По мнению члена общественного совета при ГУ МВД по Москве Марии Филь, качество построенного объекта почему-то мало интересует принимающих его чиновников.

— В то же время серьезные претензии имеются к процессу реализации госзакупок и деятельности ФАС, которая, как правило, занимает сторону исполнителя, — рассказала «Известиям» Мария Филь.

Она отметила, что основной критерий оценок всех заявок на конкурсных процедурах — цена: чем она ниже, тем лучше. Создается видимость экономии госденег. Но по факту торги часто выигрывают недобросовестные подрядчики, которые идут на максимальное снижение цены, нередко жертвуя качеством. Чиновнику же проще и выгоднее просто закрыть глаза на недоделки, чем доказывать, что он не может принять здание в эксплуатацию.