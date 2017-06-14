МГУ имени М.В. Ломоносова стал единственным российским вузом, который вошел в топ-100 лучших университетов мира и занял 30 позицию второй год подряд в репутационном рейтинге World Reputation Rankings 2017, опубликованном 14 июня британской компанией Times Higher Education (THE).

В этом году МГУ обошел такие престижные западные вузы, как университет Эдинбурга, университет Вашингтона и Мюнхенский университет.

Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В рейтинг входят 100 вузов мира с лучшей репутацией. Этот параметр оценивают с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей. В опросе для рейтинга 2017 года приняли участие 10 556 ученых из 137 стран мира. На момент опроса их средний стаж в области науки составлял 18 лет.

Ученые отвечали на две группы вопросов: одна из них касалась учебной деятельность вузов, другая — научно-исследовательской. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области.