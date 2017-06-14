Российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил второй испытательный полет в Иркутской области, сообщает в среду корпорация «Иркут», которая является разработчиком и производителем воздушного судна.

Как уточняется в сообщении организации, второй полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Специалистам удалось определить взлетно-посадочные характеристики самолета, а также оценить работоспособность всех радиоэлектронных систем.

По итогам второго полета никаких замечаний не было, передает «Федеральное агентство новостей».