Совет по правам человека может помочь в поиске жилплощади для регистрации Михаила Галяшкина, который был задержан на несанкционированной акции протеста в центре Москвы 12 июня за распыление газа в лицо бойцу Росгвардии. Школьник должен «избежать опыта пребывания в СИЗО», заявил «Известиям» председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Член СПЧ Андрей Бабушкин, в свою очередь, сообщил, что совет готов зарегистрировать молодого человека в офисе Комитета за гражданские права. В случае если юридически это невозможно, СПЧ найдет другой вариант. Ранее стало известно, что Басманный суд отложил на 48 часов рассмотрение дела. По словам собеседника «Известий», знакомого с ситуацией, суд пошел «на гуманную меру»: учитывая, что молодой человек не москвич, его предстоит зарегистрировать в столице, тогда защита сможет ходатайствовать о помещении подростка под домашний арест.

Мать задержанного рассказала журналистам, что он является сторонником оппозиционера Алексея Навального, однако о том, что он собирается идти на митинг против коррупции, сын ей не сказал. Баллончик, по словам матери, сын носит с собой с детства.

— Когда он был маленький, на него напала собака. Поэтому он носит баллончик всегда, — пояснила Ольга Галяшкина.

О том, что сын задержан, мать узнала из переписки с ним в одном из мессенджеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По словам собеседника «Известий», знакомого с ситуацией, суд готов пойти на избрание мягкой меры пресечения до рассмотрения дела, однако для этого молодому человеку надо где-то зарегистрироваться. Без московской регистрации его нельзя поместить под домашний арест.

Оказать помощь в поиске жилья для школьника может Совет по правам человека. Об этом «Известиям» заявил его глава Михаил Федотов.

— Школьник должен избежать опыта пребывания в СИЗО, — сказал он.

Еще один член президентского Совета по правам человека — Андрей Бабушкин заявил «Известиям», что пока не в курсе всех деталей решения суда, однако «если юридически подростка можно будет прописать в офисе СПЧ, то мы готовы». Речь идет о площади Комитета за гражданские права, однако помещение зарегистрировано как офисное, поэтому с регистрацией могут возникнуть проблемы. В этом случае в СПЧ готовы найти другой вариант, сказал Андрей Бабушкин.

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня одиннадцатиклассник был задержан после того, как распылил в толпе газовый баллончик. По версии Следственного комитета, подросток распылил газ так, чтобы боец Росгвардии получил ожог глаза.