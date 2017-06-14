Следствие ФСБ подтвердило возбуждение нового уголовного дела о получении взятки в отношении руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК России Михаила Максименко.

Как уточняет «РИА Новости», Максименко получил взятку за возбуждение дела в отношении сотрудников отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга, сумма взятки превышает 1 млн рублей. Деньги Максименко передал скандально известный предприниматель Бадри Шенгелия.

Максименко ранее был арестован по делу о получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, который известен как Шакро Молодой.