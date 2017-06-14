Сегодня в Париже с молотка ушли две акварельные работы Антуана де Сент-Экзюпери за более чем €500 тыс. Акварели представляют собой иллюстрации к знаменитому произведению писателя и летчика — сказке «Маленький принц», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Работы происходят из личной коллекции супруги писателя — Консуэло де Сент-Экзюпери.

На одном рисунке Маленький принц изображен сидящим на стуле и созерцающим закат солнца. На втором он изображен лежащим на траве в саду. Размер акварелей — 27,8 x 21,4 см.