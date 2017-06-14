Мужчина, открывший огонь по конгрессменам США в Александрии (штат Виргиния), руководствовался политическими соображениями.

Во время бейсбольного матча он интересовался на трибунах, кто играет — демократы или республиканцы. Об этом в эфире телекомпании CNN рассказал конгрессмен Джефф Данкан.

На опубликованных фотографиях он узнал человека, который во время матча подходил к нему и задавал вопросы о партийной принадлежности игроков.

Ранее газета Washington Post сообщила, что преступника звали Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс.

Группа конгрессменов и их помощников тренировалась для проведения благотворительной игры в бейсбол, когда по ним был открыт огонь. Ранения получили несколько человек, в том числе заместитель лидера республиканцев в палате представителей конгресса Стивен Скалис.