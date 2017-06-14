Члены Совета Федерации планируют к осени подготовить доклад, который будет посвящен фактам вмешательства во внутренние дела России с тем, чтобы раскачать ситуацию перед президентскими выборами.

Об этом в среду заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы планируем к осени подготовить первый доклад», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Она также особенно отметила, что ближе к президентским выборам давление на Россию и подобные попытки будут только усиливаться.