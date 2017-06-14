Преступник ведет стрельбу на улицах Сан-Франциско
По данным FOX News, на улицах города находится активный стрелок, сообщается о двух погибших и пяти раненых. Инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.
Полиция просит людей укрыться в убежищах. Устанавливаются обстоятельства преступления.
MULTIPLE People Shot At UPS Facility In San Francisco: https://t.co/fy2xT0t8dt #UPSShooting pic.twitter.com/HrZLMprZxF— Count - TheCount.com (@THECOUNTnews) 14 июня 2017 г.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ