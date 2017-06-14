По данным FOX News, на улицах города находится активный стрелок, сообщается о двух погибших и пяти раненых. Инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service.

Полиция просит людей укрыться в убежищах. Устанавливаются обстоятельства преступления.