В путешествие по Амуру отправились члены общества слепых Комсомольска-на-Амуре. Тур стал возможен после победы заявки в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Общество получило грант краевого правительства — 700 тыс. рублей.

Деньги пошли на покупку двух рафтов, катамарана, байдарки, лодки и оборудования, необходимого для надежного функционирования клуба.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», экспедиция отправилась на остров Гусиный. Там 30 ее членов смогли порыбачить и даже устроили состязание в перетягивании каната.

Это путешествие было однодневным, однако уже на 28 июня запланирован сплав, который предполагает ночевку в палатках на одном из островов.