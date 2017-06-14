США расширили военное присутствие в Сирии, развернув силы в Эз-Закфе недалеко от пограничного с Иорданией района Эт-Танф. Об этом заявил представитель одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атира.

Он также сообщил, что США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60–70 км к северо-востоку. Он утверждает, что новая база была построена, расширена и получила статус официальной, пишет агентство Reuters.

Кроме того, по его словам, контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, а оппозиции доставлено новое вооружение, добавил аль-Атир.

Ранее сообщалось, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии.