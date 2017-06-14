В Волгограде, одном из 11 городов России, в которых пройдут матчи в рамках ЧМ-2018, на линии вышли трамваи, украшенные символикой мирового первенства. Первый состав презентовали в центре города, на одной из подземных станций метротрама. Именно так в Волгограде называют уникальную транспортную систему, шесть из 22 станций которой проходят под землей.

По словам главы областного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Аркадия Грушко, так город решил отметить год до начала этого грандиозного события.

Всего логотипы нанесены на 10 вагонов. Три состава по два вагона будут ходить по линии скоростного трамвая, а четыре состава по одному вагону — на других маршрутах.

Как сообщает novostivolgograda.ru, во время движения в динамиках вагонов объявляют остановки, а между станциями рассказывают об объектах, которые строятся к ЧМ-2018, о стадионе «Волгоград Арена» и площадке проведения фестиваля болельщиков FIFA 2018 — центральной набережной.

Напомним, с 14 июня по 15 июля матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и в Волгограде. Там пройдут четыре матча группового этапа.