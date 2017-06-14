Жертвами пожара в жилом доме в Лондоне стали 12 человек, сообщает городская полиция.

Об этом сообщил представитель полиции Лондона, выступая перед журналистами.

«С сожалением могу подтвердить, что погибло 12 человек», — сказал он, не исключив, что число погибших может увеличиться.

Напомним, 24-этажный жилой дом Grenfell Tower загорелся в лондонском районе Кенсингтон в ночь на среду. По некоторым данным, возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Пострадали более 70 человек.