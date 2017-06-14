Станция метро в Санкт-Петербурге в среду вечером была закрыта на вход и выход, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В 18:43 пассажиры сообщили о подозрительном предмете на платформе станции. После этого было выставлено оцепление, всех пассажиров со станции эвакуировали.

По данным очевидцев, на платформе в сторону станции «Купчино» неизвестный оставил коробку. Ее осмотр должны произвести взрывотехники ОМОНа Росгвардии.