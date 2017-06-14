Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти рассчитывают на дополнительную поддержку со стороны России в вопросе КНДР. Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе в среду, 14 июня.

Тиллерсон отметил, что тему КНДР он довольно часто обсуждает с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Я также обсуждал это с президентом России Владимиром Путиным, когда встречался с ним в Кремле. И мы просим их помощи», — сказал Тиллерсон.

Госсекретарь выразил уверенность, что позиция России по отношению к КНДР меняется. Он считает, что власти РФ видят, что действия КНДР угрожают стране.

Ранее сообщалось, что КНДР продолжает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США.