Комиссия сейма по мандатам, этике и заявлениям пришла к выводу, что депутат от нацобъединения Эдвин Шноре нарушил кодекс депутата, допустив некорректное высказывание в своей статье, и решила вынести ему устное предупреждение, сообщает издание Delfi.

Причиной порицания стала статья Шноре «Цель: латышская Латвия», опубликованная на одном из интернет-ресурсов.

«Как в свое время сказал министр общественных дел Алфредс Берзиньш, если один раз запустишь русскую вошь в шубу, то извлечь ее оттуда будет трудно. И действительно, мы видим, что прибывшие во время СССР русскоязычные хотя постоянно и ругают Латвию, но при этом не уезжают. Во всяком случае, не в том объеме, как латыши этого хотят», — рассуждает Шноре в статье.

Причиной для рассмотрения высказывания стало заявление политического активиста Владимира Линдермана, общественных организаций «Русское общество в Латвии», «Русская община Латвии», «Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке» и общества «Пером».

Несмотря на то что члены комиссии не согласились с доводами Шноре, они решили применить к нему самое мягкое из возможных наказаний.