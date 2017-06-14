Грузовик врезался в колонну велосипедистов в Чувашии, травмы получили три спортсменки в возрасте от 26 до 36 лет.

Инцидент произошел в среду около 14.00.

По предварительным данным, мужчина, управлявший грузовиком, «из-за собственной невнимательности» въехал в колонну из семи велосипедистов, которая двигалась по обочине Марпосадского шоссе в сторону Чебоксар в рамках велопробега Йошкар-Ола — Москва, передает «Лента.Ру».

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.