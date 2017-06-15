Лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ получили первую отечественную программу, которая поможет в детальном системном анализе фото- и видеоматериалов. В программе используется ряд технологий, не имеющих аналогов в мире, которые обеспечивают распознавание и улучшение визуальных характеристик цифровых документов в различных форматах. Также программа позволят распознавать лица с видеокамер наблюдения, что не могли иностранные аналоги, использовавшиеся ранее.

Программное обеспечение «ВОКОРД Видеоэксперт» возникло как проект импортозамещения. Ранее все судебные экспертизы проходили в основном с использованием более дорогостоящего итальянского оборудования. Кроме того, программа иностранного производства требовала длительного дополнительного обучения и предполагала более сложный порядок настройки аппаратуры. Российская же разработка полностью автоматическая, что уменьшает время проведения экспертизы не в ущерб качеству.

Минюст принял новинку в качестве сертифицированного инструмента для экспертов-криминалистов. Лицензии на ПО были поставлены по госконтракту в Российский федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ) в конце мая. Этот центр выполняет наиболее сложные и повторные экспертизы. Он проводит исследования по заданиям судов, различных ведомств и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях.

- Такой программы у нас раньше не было, - сообщил «Известиям» гендиректор агентства судебных экспертиз Василий Рудяк. – Мы ее уже опробовали, когда пытались спасти человека от тюрьмы. Основным доказательством выступала ночная видеозапись, где, якобы, был запечатлен обвиняемый. Однако, экспертиза, проведенная с помощью новой программы, однозначно показала – на видео другой человек.

По словам эксперта, программа позволят распознавать лица с видеокамер наблюдения, что не могли иностранные аналоги. Новый продукт криминалисты использует ежедневно, но о статистике результатов можно будет говорить чуть позже, когда наработается практика применения.

В программе используется ряд запатентованных технологий, не имеющих аналогов в мире. Они обеспечивают распознавание и улучшение визуальных характеристик цифровых документов в различных форматах. Программа подавляет шумы, характерные при съемке в неблагоприятных условиях, заметно улучшает смазанные и затемненные фотографии, осуществляет одновременную поддержку видео и статистических данных потока; позволяет получать хорошо различимые изображения на затемненных и засвеченных участках без потери информации.

Также комплекс позволяет в автоматическом режиме выявлять факты монтажа и подделок, улучшать качество фото и видео, проводить портретную экспертизу с использованием 3D-технологий. А благодаря функции выявления подделок у экспертов теперь фактически нет необходимости тратить время на работу с фальшивками и фотомонтажом.

Программа создавалась в тесном сотрудничестве с криминалистами правоохранительных и силовых структур с учетом их требований и просьб.

— Видеоэксперт может удовлетворить огромную потребность в сертифицированных инструментах для проведения исследований и судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, — рассказал «Известиям» гендиректор компании-разработчика Тимур Векилов. — В нее добавлен специальный модуль, который позволит применить биометрические алгоритмы распознавания лиц людей на фото- и видеоматериалах.

По словам разработчиков, уже после первых экспериментальных исследований к числу желающих закупить новый продукт присоединились независимые бюро судебных экспертиз, адвокаты, страховые компании и банки. Программу протестировали также эксперты Следственного комитета и МВД.