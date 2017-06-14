В 2017 году филиал ПАО «Квадра» в Орловской области направит почти 2 млн рублей на реализацию экологической программы.

Как рассказывает директор филиала Сергей Филатов, в компании разработана и утверждена вся необходимая документация в области охраны окружающей среды. Руководитель предприятия также отметил, что аттестационная лаборатория контролирует содержание загрязняющих веществ в сточные воды и уровень выбросов в атмосферу.

Энергетики также ведут постоянный контроль и учет отходов производства и потребления. Кроме того, они следят за озеленением санитарно-защитных зон в подразделениях орловского филиала.

Как сообщает InfoOrel, будущий проект поможет минимизировать выбросы в атмосферу за счет уменьшения расхода топлива.