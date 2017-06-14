Сборную Мексики, которая прибыла в столицу Татарстана для участия в матче Кубка Конфедераций, встретили чак-чаком и хлебом с солью.

Как сообщает ИА «Татар-информ», на своей официальной странице в Twitter команда разместила фото с девушками в национальных костюмах, которые держат в руках хлеб, соль, чак-чак и другие национальные сладости. «Сюрприз! Так нас встречали в отеле в Казани», – подписали подпись футболисты.

Сборная Мексики прибыла в Казань для участия в двух матчах. 18 июня они встретятся со сборной Португалии, 24 июня – с российской командой.

Ранее в Казань приехали сборные Новой Зеландии и Чили. Также в столицу Татарстана съезжаются болельщики из разных стран.