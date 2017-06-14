К участию в выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики допустили 123 партии. Полный список опубликован на сайте управления министерства юстиции по Удмуртской Республике.

Как поясняет ИА «Сусанин», по закону кандидаты на пост главы региона могут выдвигаться только партиями. Лишь на выборы в Госсовет возможно самовыдвижение.

Сами выборы пройдут 10 сентября. Некоторые участники уже известны. О своем намерении побороться за пост ранее заявил врио главы Александр Бречалов. Его кандидатура была утверждена на региональном политсовете «Единой России». С ним же от этой партии на выборы пойдет руководитель Завьяловского района республики Андрей Коняшин.

От фракции КПРФ в Госсовете может быть выдвинут первый секретарь отделения Владимир Бодров.