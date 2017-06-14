Законопроект по реинтеграции Донбасса будет подготовлен экспертами и народными депутатами по поручению президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил во время поездки в подконтрольную Киеву часть Донецкой области, передает ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях. При этом Петр Порошенко считает на данный момент невозможным прекращение силовой операции в Донбассе.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной», — сказал он.

Порошенко заявил, что будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. Среди таких мер, по его мнению, санкции против России.