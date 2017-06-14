Банк ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) владельца О1 Group Бориса Минца и бизнесмена Романа Авдеева. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на закупочную документацию ВТБ.

Оценку в течение 40 дней проведет компания KPMG за 11 млн рублей. Она должна будет оценить стоимость 100% акций самого НПФ ВТБ, НПФ «Согласие» и НПФ ОПК (принадлежат Роману Авдееву), а также финансовой группы «Будущее» Бориса Минца, в которую входят НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Образование» и НПФ «Социальное развитие».

«Результаты оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении компанией доли в объединенном НПФ (объединяющем все объекты оценки)», — говорится в материалах ВТБ.

В случае если сделка состоится, объединенный фонд, подконтрольный банку ВТБ с госучастием, станет лидером рынка пенсионных накоплений, собрав 508,2 млрд рублей. Текущий лидер рынка — НПФ Сбербанка — по итогам I квартала этого года управляет 429,8 млрд рублей пенсионных накоплений.