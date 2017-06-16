Футбол. Кубок конфедераций. Матч-открытие. Россия — Новая Зеландия

Первый в истории крупный футбольный турнир среди национальных сборных на территории России стартует в субботу, 17 июня. Кубок конфедераций-2017 предваряет главное событие в истории отечественного футбола — домашний чемпионат мира 2018 года, которого с нетерпением ждут российские болельщики. Нынешним летом наша страна проведет генеральную репетицию мундиаля. И откроется она матчем против сборной Новой Зеландии, который состоится в Санкт-Петербурге на местной одноименной арене.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

17 июня, 18:00. «Санкт-Петербург Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол. Женщины. Чемпионат Европы. Групповой этап

На предыдущем женском Евробаскете в Венгрии сборная России заняла лишь шестое место, что не позволило ей отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда россиянки с минимальным отставанием проиграли сборной Франции в четвертьфинале, а в матче за пятое место уступили команде Турции. Теперь, после смены тренерского штаба и руководства Российской федерации баскетбола, перед сборной стоит задача улучшить результат и через чемпионат Европы отобраться на мировое первенство, которое пройдет в Испании в 2018 году.

Одной из ключевых проблем для подопечных Александра Васина накануне старта турнира стала травма форварда Татьяны Видмер, полученная в товарищеском матче с командой Греции. Однако наставник женской сборной уверен, что его команда способна повторить успех 2011 года, когда россиянки выиграли золото Евробаскета в Польше.

Фото: TASS/Imago-Images

16 июня, 16:00, Латвия–Россия. 17 июня, 16.00, Россия–Бельгия. «Краловка Арена» (Прага, Чехия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Профессиональный бокс. Бой-реванш за звание чемпиона мира по версии WBA Super, IBF и WBO. Сергей Ковалев — Андре Уорд

В первом поединке, состоявшемся 19 ноября 2016 года, Андре Уорд одержал победу единогласным решением судей (114-113). Это вызвало крайне неоднозначную реакцию зрительского зала. Объявление имени нового чемпиона мира было встречено недовольным гулом — болельщиков возмутил вердикт арбитров.

Несмотря на то что в контракте на поединок был пункт об обязательном реванше, американская сторона долгое время затягивала переговоры об ответном бое. В итоге спортсмены всё же согласовали дату поединка. По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является действующий чемпион Андре Уорд.

Фото: TASS/Zuma/Marcel Thomas

17 июня, 6:00. «Мандалей Бэй Арена» (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Гандбол. Мужчины. Чемпионат Европы-2018. Отборочный матч. Россия–Черногория

После поражения (21:25) в матче с лидером отборочной группы 6 — сборной Швеции — подопечные Дмитрия Торгованова находятся на третьем месте. От своего ближайшего соперника, команды Черногории, россияне отстают на два очка.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут только две сборные. И, поскольку шведы уже серьезно оторвались от преследователей, для отечественной команды крайне важно переиграть черногорцев (предыдущую встречу с командой Черногории российские гандболисты завершили вничью). Ранее Дмитрий Торгованов заявлял «Известиям», что сборной нужно во что бы то ни стало попасть на чемпионат Европы, чтобы в жестком соревновательном режиме наиграть состав к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

17 июня, 15:00. СК «Игровой» ЦСКА (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Волейбол. Мужчины. Мировая лига. Третий этап

После двух предварительных этапов Мировой лиги сборная России с двумя победами и шестью поражениями оказалась на 10-м месте в первом дивизионе и рискует вылететь из высшего эшелона турнира. На заключительном этапе турнира в Польше подопечным Сергея Шляпникова необходимо избежать повторения этой неудачи, чтобы получить шанс на попадание в первую шестерку команд турнирной таблицы, которая и получит право в июле выступить в финальном раунде.

Отметим, что россияне, в мае уже обеспечившие себе участие в чемпионате мира 2018 года, все этапы Мировой лиги проводят молодежным составом и попадание в финал не является для сборной первоочередной целью.

Фото: ТАСС/Георгий Андреев

17 июня, 18:25, США–Россия. 18 июня, 18:25, Россия–Иран. «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.