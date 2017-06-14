Лео Варадкара избрали премьер-министром Ирландии в ходе парламентского голосования. Об этом сообщает телеканал Sky News.

38-летний Варадкар, потомок эмигрантов из Индии, стал самым молодым премьером в истории Республики Ирландия. В ходе выборов Варадкар обошел своего единственного конкурента Саймона Коувени, набрав 60% голосов избирателей, сообщает «Утро.Ру». За Варадкара голос отдали 57 парламентариев, 50 проголосовали против и 45 воздержались.

Экс-премьер Ирландии Энда Кенни официально сложил с себя полномочия во вторник, 13 июня. Должность главы правительства он занимал в течение шести лет. Ранее Кенни сообщил о том, что покидает пост лидера правящей партии «Фине Гэл», которую возглавлял 15 лет, сообщает «РИА Новости».