Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с голкипером Никитой Медведевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Футболист, в минувшем сезоне выступавший за «Ростов», перешел в состав железнодорожников на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Медведев мог заключить контракт с «Локомотивом» как минимум на три года.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 22 матчах, пропустил 16 голов и 11 раз отыграл на ноль.

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