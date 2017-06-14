Трамп объявил о смерти стрелка, напавшего на конгрессменов в США
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что человек, открывший огонь во время мероприятия конгресса в штате Виргиния, погиб от полученных ранений.
«Нападавший мертв в результате ранений», — сказал он в среду, передает ABC News.
Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении покушения задержан 60-летний Джеймс Ходгкинсон.
Также сообщалось, что врачи оперируют члена палаты представителей США Стива Скалиса, получившего ранение. Всего в результате инцидента были госпитализированы пять человек, в том числе и сам нападавший.