Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что человек, открывший огонь во время мероприятия конгресса в штате Виргиния, погиб от полученных ранений.

«Нападавший мертв в результате ранений», — сказал он в среду, передает ABC News.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении покушения задержан 60-летний Джеймс Ходгкинсон.

Также сообщалось, что врачи оперируют члена палаты представителей США Стива Скалиса, получившего ранение. Всего в результате инцидента были госпитализированы пять человек, в том числе и сам нападавший.