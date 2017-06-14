Сотрудники ГУ МЧС России по Курской области провели дополнительные проверки детских оздоровительных учреждений региона.

В рамках летней кампании в первые дни заезда смен во всех лагерях проходят учебные эвакуации. Спасатели проводят для детей мастер-классы по правилам безопасности, пишет «Курская правда».

Всего в период летней оздоровительной кампании в Курской области будут работать 22 детских загородных лагеря. Сотрудники надзорных органов уже проверили их на соответствие нормам безопасности.