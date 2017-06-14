Семь граждан России, выходцев из Чечни, дважды пытались попасть на Украину через пункты пропуска на украинско-польской границе во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

«Вчера ночью пограничники львовского отряда в пункте пропуска «Рава-Русская» не пропустили на Украину семь граждан России, выходцев из Чечни», — сообщает пресс-служба украинской государственной пограничной службы.

Отмечается, что россиян не пропустили «из-за неподтверждения цели пребывания на территории» Украины.

По данным погранслужбы, позже эти же граждане пытались еще раз пересечь границу уже в пункте пропуска «Шегини» во Львовской области, но пограничники снова их не пропустили.