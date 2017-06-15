Федеральная налоговая служба (ФНС) официально разрешила участникам рынка контрольно-кассовой техники предлагать свою продукцию бизнесу в аренду. Об этом свидетельствует письмо замглавы ФНС Даниила Егорова Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомились «Известия». Сейчас предприниматели в основном покупают новые кассы, что обходится им минимум в 35 тыс. рублей. Как утверждают производители, аренда позволит быстрее перейти на требования нового закона 54-ФЗ, а также получить решения «под ключ» стоимостью всего около 3 тыс. в месяц. Впрочем, отмечают представители бизнеса, для выхода на полную мощность проекту о новых кассах требуется и другая донастройка.

В этом году начался поэтапный переход на новые кассовые аппараты. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, повысить собираемость налогов и вывести бизнес из тени, с другой — снизить число проверок бизнеса. До 1 июля 2017 года, то есть через две недели, весь бизнес, который уже имеет кассы, должен их заменить на новые. А через год, с 1 июля 2018 года, на новую контрольно-кассовую технику (ККТ) должны перейти также работающие на специальных режимах налогообложения (патенте и едином налоге на вмененный доход).

Пока бизнес отстает от графика. За первые три месяца года в стране произведено всего 500 тыс. фискальных накопителей — это ключевой элемент контрольно-кассовой техники. При этом для переоснащения бизнеса до 1 июля требуется около 1,2 млн таких устройств. Помимо проблемы с нехваткой аппаратов, у бизнеса возникает еще две проблемы при переходе на новые кассы. Во-первых, их высокая стоимость, во-вторых, бизнесу, особенно малому и среднему, непросто разобраться в новом законе. По мнению производителей касс, обе эти проблемы может решить аренда «под ключ», при которой касса предоставляется вместе со всем комплексом технических и бизнес-решений. Официально такую аренду производителям налоговая разрешила письмом от 19 мая, с которым ознакомились «Известия».

«Организация или индивидуальный предприниматель может иметь контрольно-кассовую технику как в собственности, так и на праве пользования и/или владения, — указал в своем письме участникам рынка замглавы ФНС Даниил Егоров. — ФНС считает возможным применение технического решения для интернет-торговли при соблюдении ФЗ-54».

Ежемесячная плата за аренду кассы «под ключ» составит порядка 3 тыс. рублей, причем чем больше касс в аренде, тем она меньше, пояснил изданию исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

Помимо экономии, такое решение помогает сделать переход на новую кассовую технику безболезненным, отметил он, поскольку предприниматель получает не просто коробку с кассой, а комплекс технических решений.

— Помимо кассы, при аренде оказывается помощь в ее регистрации в ФНС, оказываются услуги оператора фискальных данных, проводится интеграция магазина с популярными CMS-платформами и платежными сервисами, заводится личный кабинет пользователя для мониторинга состояния касс, проводится сервисное обслуживание аппаратов, — перечислил набор услуг президент компании-производителя ККТ АТОЛ Алексей Макаров.

По мнению представителей бизнеса, распространение практики аренды касс поможет участникам рынка соответствовать новым требованиям.

— Безусловно, вариативность в решениях о приобретении или аренде или лизинге ККТ увеличивает возможности бизнеса выстраивать свою стратегию. К примеру, аренда будет особенно выгодна для временных проектов. Такого рода инициативы — это мера, направленная на плавный переход на новые требования, — прокомментировал президент «Деловой России» Алексей Репик.

Вместе с тем, уверен он, требуются и другие меры «тонкой настройки» нового закона. Например, обеспечение интернетом всех точек продаж в стране, что пока не сделано.

Кроме того, необходима широкая работа с бизнесом по разъяснению ФЗ-54. Сегодня предприниматели нередко закон не понимают, а запрос «ФЗ-54 простыми словами» — лидер по запросам в поисковиках на эту тему, добавил Артем Соколов.

Каждый день на новый порядок работы переходит порядка 10–15 тыс. касс, уточнил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров. По последним данным ФНС, на новый порядок переведено более 600 тыс. касс.