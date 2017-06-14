Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника турецкого «Галатасарая» Брумы. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, тренер петербуржцев Роберто Манчини сообщил руководству клуба о желании приобрести игрока. Однако проблемой может стать высокая стоимость футболиста — руководство турецкого клуба хочет выручить за него около €35 млн.

В минувшем сезоне Брума провел 37 матчей за «Галатасарай», забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач.

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