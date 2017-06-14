В Курске задержан вице-мэр Николай Зайцев. Его подозревают в причастности к вымогательству. Как рассказали в региональном управлении СК, в полицию обратился предприниматель и сообщил о том, что ему угрожают и требуют передать право собственности на 20 гаражей общей стоимостью 8 млн рублей. Следствие установило, что вице-мэр участвовал в этом преступлении.

Высокопоставленный чиновник обвиняется по статье «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц». В кабинете Зайцева прошел обыск. Эту информацию подтвердили в курской мэрии.

Подозреваемым по этому делу проходит криминальный авторитет Дмитрий Волобуев, которого обвиняют в организации двух убийств, поджоге и покушении на мошенничество при получении крупных выплат.

Ресурс KurskCity.ru напоминает, что в 2014-2015 годах Николай Зайцев возглавлял курское УМВД, после чего перешел на работу в администрацию города. Там он стал вице-мэром по административно-хозяйственной деятельности. Ранее по подозрению в получении взятки дорогой недвижимостью был задержан вице-губернатор Курской области Василий Зубков.