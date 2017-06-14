Человека, который утром в среду стрелял по американским конгрессменам в Виргинии, зовут Джеймс Ходжкинсон, ему 66 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в полиции.

Издание утверждает, что в апреле 2006 года в штате Иллинойс ему было предъявлено обвинение в том, что он был причастен к нанесению повреждений некоему транспортному средству.

Также известно, что Ходжкинсон был предпринимателем, однако лицензия на занятие бизнесом у него истекла в ноябре 2016 года.

В результате стрельбы в Виргинии, в городе Александрия, пострадали четыре человека, в том числе член палаты представителей конгресса США Стивен Скалис. Сам нападавший, который успел произвести от 50 до 100 выстрелов, был ранен полицией и задержан.