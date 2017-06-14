На следующей неделе в Тольятти планируется запустить обновленные фонтаны в сквере между Центральной площадью и гостиницей «Звезда Жигулей». На месте закончены почти все работы.

Работа в тестовом режиме показала исправность системы. Лишь в резервуаре для воды обнаружилась течь. Эта проблема будет вскоре устранена, пишет TLTgorod.

Однако нерешенным остается вопрос с установкой антивандальных форсунков, также нет разрешения на установку видеонаблюдения для фиксации действий хулиганов. Предполагается, что фонтаны будут работать днем, а на ночь выключаться.