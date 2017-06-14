США и Россия не должны иметь такие плохие отношения, как сейчас, заявил глава Госдепартамента США Рекс на слушаниях в конгрессе.

Госсекретарь подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне со времен холодной войны и продолжают ухудшаться.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что «две великие ядерные державы не должны иметь такие отношения между собой».

По его словам, «мы должны перейти на другой уровень отношений».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон обсуждает с Москвой «ряд вопросов, включая вторжение в американские выборы».

«Мы должны искать решение», — добавил Тиллерсон.