Российскую индустрию анимации начали активно поддерживать на государственном уровне. Об этом рассказала коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Мария Смирнова в интервью ТАСС.

«Ситуация с финансированием сильно улучшается», — отметила она.

Кроме того, коммерческие компании комплексно подходят к выбору и производству проектов, что позволяет на этапе разработки оценить их коммерческий потенциал и зарабатывать. По мнению Марии Смирновой, это дает возможность производить новые проекты.

У киностудии «Союзмультфильм» большие планы на будущее — шесть сериальных проектов и множество короткометражных фильмов.

«Мы рассчитываем на то, что наши проекты получат финансирование Министерства культуры», — пояснила коммерческий директор киностудии.